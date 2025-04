Alessandria fotografo colpito da un fascista | se la politica non agisce tocca a noi invertire la rotta

fotografo di Alessandria è stato aggredito e preso a pugni in una bar del centro storico solo per aver intonato assieme a dei bambini le prime note di ‘Bella ciao’. Una violenza gratuita che – parole del diretto aggredito – è avvenuta proprio perché l’aggressore si è dichiarato fascista.L’avvento delle destre in Europa e oltreoceano sta modificando gli equilibri sociali mondiali. La triade rassicurante di Dio, Patria e Famiglia trova pane per i propri denti tra le classi sociali più fragili. Le false promesse di combattere l’élite, la globalizzazione e l’immigrazione creano humus fertile su cui piantare piccoli semi di invidia e di individualismo destinati a diventare protezionismo, arroganza e paura da ‘dover combattere’. Ed è in questo contesto che le destre fanno proseliti, accrescono la propria percentuale di consenso modificando di fatto un ordine mondiale che si credeva dato per certo. Ilfattoquotidiano.it - Alessandria, fotografo colpito da un fascista: se la politica non agisce tocca a noi invertire la rotta Leggi su Ilfattoquotidiano.it di Paolo GalloQualche giorno fa un notodiè stato aggredito e preso a pugni in una bar del centro storico solo per aver intonato assieme a dei bambini le prime note di ‘Bella ciao’. Una violenza gratuita che – parole del diretto aggredito – è avvenuta proprio perché l’aggressore si è dichiarato.L’avvento delle destre in Europa e oltreoceano sta modificando gli equilibri sociali mondiali. La triade rassicurante di Dio, Patria e Famiglia trova pane per i propri denti tra le classi sociali più fragili. Le false promesse di combattere l’élite, la globalizzazione e l’immigrazione creano humus fertile su cui piantare piccoli semi di invidia e di individualismo destinati a diventare protezionismo, arroganza e paura da ‘dover combattere’. Ed è in questo contesto che le destre fanno proseliti, accrescono la propria percentuale di consenso modificando di fatto un ordine mondiale che si credeva dato per certo.

Il fotografo Roberto Giordanelli aggredito mentre canta «Bella Ciao» in un bar di Alessandria. «Sono fascista e tu un comunista di m..». Un pugno e una testata perché canta "Bella ciao" al bar. Al corteo per la Palestina anche la solidarietà al fotografo vittima di una aggressione fascista. Canta Bella Ciao al bar, un uomo lo prende a pugni in testa da dietro e urla: «Comunista di m***a». Canta "Bella Ciao" in un bar di Alessandria e viene aggredito alle spalle: la denuncia di Roberto Giordanelli. Aggredito per aver cantato Bella ciao, oggi omaggiato al Sacrario della Benedicta.

