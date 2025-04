Tpi.it - “Alchimia e complementarietà”: Fabi, Silvestri e Gazzè raccontano a TPI il loro film “Un passo alla volta”

La complicità è forte e si percepisce immediatamente. Niccolò, Danielee Max, scherzano, si prendono in giro con quella ironia intelligente possibile solo per chi è amico da sempre, e per questo può permettersi anche di raccontarsi: esattamente come hanno fatto a TPI i tre cantautori protagonisti di “– Un”, documentario diretto da Francesco Cordio e presentato in anteprima nella sezione Rosso di sera del Bif&st a Bari, nelle sale il 7, 8 e 9 aprile con Fandango.Dentro illa storia personale, umana e musicale dei tre artisti che hanno stretto un legame negli anni sempre più forte. Una storia che parte da Roma, dal piccolo palco de “Il Locale”, luogo cult della scena capitolina degli anni Novanta, dove si ritrovano cantanti e attori (tra gli altri Rocco Papaleo, Marco Giallini, Pierfrancesco Favino) a far serata, continua con i successi degli anni 2000 che li ha visti partecipare tutti e tre al Festival di Sanremo, passa attraverso l’amicizia profonda, la condivisione di dolori e gioie, e quell’impegno sociale che li ha portati nel 2013 in Sud Sudan con Medici con l’Africa.