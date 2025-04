Alcaraz | L' assenza di Sinner mi ha ucciso pensavano che dovessi vincere tutto

Sinner, squalificato dallo scorso 9 febbraio a seguito del caso Clostebol. In questi due mesi di assenza del tennista azzurro, in tanti si aspettavano una crescita da parte di Alcaraz e Zverev, in modo da ridurre le distanze dal primo posto nel ranking Atp, ma così non è stato, con lo spagnolo e il tedesco che hanno faticato in diverse occasioni e si trovano ancora lontanissimi da Jannik Sinner. In questo momento, l'italiano si trova a quota 9930 punti, con Zverev e Alcaraz che inseguono rispettivamente a 7595 e 6730. Sport.quotidiano.net - Alcaraz: “L'assenza di Sinner mi ha ucciso, pensavano che dovessi vincere tutto” Leggi su Sport.quotidiano.net Roma, 7 aprile 2025 – Il tennis entra nella stagione della terra rossa, con il Masters 1000 di Montecarlo che vedrà impegnati i migliori tennisti del mondo alla ricerca di punti e della condizione ottimale per affrontare il secondo torneo del Grande Slam, il Roland Garros, che partirà domenica 25 maggio. Anche nel torneo monegasco non ci sarà Jannik, squalificato dallo scorso 9 febbraio a seguito del caso Clostebol. In questi due mesi didel tennista azzurro, in tanti si aspettavano una crescita da parte die Zverev, in modo da ridurre le distanze dal primo posto nel ranking Atp, ma così non è stato, con lo spagnolo e il tedesco che hanno faticato in diverse occasioni e si trovano ancora lontanissimi da Jannik. In questo momento, l'italiano si trova a quota 9930 punti, con Zverev eche inseguono rispettivamente a 7595 e 6730.

