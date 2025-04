Ilnapolista.it - Alcaraz: «La pressione per superare Sinner squalificato mi ha ucciso»

Lo ha ammesso. Carlosdice che laper riconquistare la vetta della classifica mondiale durante l’assenza dello ha “”. E aggiunge, per volare basso prima del Ronald Garros, che affronterà la stagione sulla terra battuta senza aspettative.“Molte persone mi chiedono o mi dicono che avrò la possibilità di diventare il numero uno se Jannik non giocherà”, ha dettoda Monte Carlo. “Probabilmente quellami hain qualche modo”. Lo spagnolo ha vinto il suo primo titolo della stagione a Rotterdam due mesi fa, prima di perdere nei quarti di finale di Doha, in semifinale di Indian Wells e al primo turno a Miami la scorsa settimana, ritrovandosi a più di 3.500 punti di distanza da.“Penso solo che non sono in grado di diventare il numero uno nella stagione sulla terra battuta, anche se Jannik non gioca, non ho la possibilità di farlo”, ha detto