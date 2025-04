Alberto Stasi verso la semilibertà presto valutata l' istanza presentata in Procura | cosa cambierebbe per lui

Alberto Stasi ha chiesto la semilibertà: il Tribunale valuterà l'istanza il 9 aprile. Potrebbe restare fuori dal carcere tutta la giornata

