Ilgiorno.it - Alberto Stasi e la richiesta di semilibertà: ecco perché la decisione non dipende dal pentimento. Al vaglio dei pm anche le recenti interviste

Milano, 7 novembre 2025 – La Procura generale di Milano, diretta da Francesca Nanni, leggerà e studierà tutti gli atti relativi alladipresentata da(oggi 41enne) il condannato definitivo per l'omicidio della 26enne Chiara Poggi a Garlasco (Pavia) il 13 agosto del 2007. LadiDa quanto si è saputo, la sostituta pg Valeria Marino, a cui è assegnato il fascicolo, darà, poi, il suo parere sull'istanza in aula, nell'udienza fissata per il 9 aprile, come previsto in questi casi. Per un'istanza di, come quella avanzata dalla difesa di, che da un paio di anni ha ottenuto il lavoro esterno, non è richiesto il ravvedimento, ossia il condannato non deve aver preso consapevolezza e aver riconosciuto la propria responsabilità.