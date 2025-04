Alberto Ricca il motociclista morto in un incidente sulla Paullese | un malore

Alberto Ricca è morto in un incidente stradale nella notte tra sabato e domenica, lungo la Paullese alle porte della città di Cremona. Secondo i primi accertamenti il cremonese potrebbe aver perso il controllo della sua moto a causa di un malore ma la dinamica è ancora al vaglio degli agenti. Milanotoday.it - Alberto Ricca, il motociclista morto in un incidente sulla Paullese: un malore Leggi su Milanotoday.it in unstradale nella notte tra sabato e domenica, lungo laalle porte della città di Cremona. Secondo i primi accertamenti il cremonese potrebbe aver perso il controllo della sua moto a causa di unma la dinamica è ancora al vaglio degli agenti.

