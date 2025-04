Alberto Angela su Rai 1 porta Van Gogh | I Colori dell’Eternità

Leggi su Mistermovie.it

Preparati per un viaggio nel mondo di Vincent Vancon! Rai 1 ti aspetta il 7 aprile alle 21:25 con "Van", la prima puntata di un ciclo di Ulisse dedicato al genio olandese. Dopo il boom di "La Sicilia di Montalbano",torna a guidarti attraverso arte, storia e mistero. Van: Vita, Opere e Misteri Svelatiti condurrà alla scoperta della vita tormentata e del genio creativo di Van, un artista che, nonostante la sua breve esistenza, ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo dell'arte. Approfondiremo le origini delle sue opere più celebri, come I mangiatori di patate e La Notte Stellata, analizzando il suo stile inconfondibile fatto di pennellate intense evibranti. Percorso nei luoghi di Van: dall'Olanda alla FranciaIl programma ti porterà in un viaggio attraverso i luoghi che hanno segnato la vita di Van, ricostruendo la sua complessa esistenza.