Alan Cumming Ritorna per Avengers Doomsday ma stavolta con Meno Trucco!

Preparati, fan Marvel!sta per tornare nei panni di Nightcrawler in '', ed è entusiasta! Dopo 23 anni dalla sua interpretazione in 'X2: X-Men United',rivela che un fattore chiave per il suo ritorno è la riduzione del tempo necessario per ilTempo al, Più Azione per NightcrawlerIn una chiacchierata con Olivia Munn,ha condiviso che il processo di trasformazione in Nightcrawler è stato notevolmente semplificato. Prima ci volevano quattro ore e mezza, ora solo 90 minuti! Addio tatuaggi fatti a mano, benvenuti adesivi. Questo cambiamento epocale ha convinto, ora sessantenne, a tornare a saltare da un set all'altro come il suo iconico personaggio. '': Un'Adunata di Star X-MenLe riprese di '' inizieranno presto a Londra, eanticipa che sarà "pazzesco".