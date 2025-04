Al via i lavori nell' ex Fibronit un anno per il parco | Dalla fabbrica della morte all' area verde nel nome di Maria Maugeri

lavori ci vorranno circa 330 giorni, per passare da quello che era stata 'la fabbrica della morte di Japigia', l'ex Fibronit, al nuovo parco della rinascita. Questa mattina a inaugurare il cantiere sono stati i tre sindaci che si sono avvicendati a Palazzo di città negli anni. Baritoday.it - Al via i lavori nell'ex Fibronit, un anno per il parco: "Dalla fabbrica della morte all'area verde nel nome di Maria Maugeri" Leggi su Baritoday.it Per completare ici vorrcirca 330 giorni, per passare da quello che era stata 'ladi Japigia', l'ex, al nuovorinascita. Questa mattina a inaugurare il cantiere sono stati i tre sindaci che si sono avvicendati a Palazzo di città negli anni.

