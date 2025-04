Al via Bologna Empowering Talent | cosa faranno i 10 nuovi talenti selezionati

Bologna, 7 aprile 2025 - Una scommessa sui nuovi Talenti. Ma anche un percorso immersivo tra imprese, territorio ed eccellenze. Così Bologna Empowering Talent, giunta alla sua seconda edizione, torna a puntare sulle nuove generazioni: da oggi fino al 17 aprile dieci giovani studenti e neolaureati, arrivati nella città felsinea da tutto il Paese e non solo, lavoreranno in gruppo su sfide di innovazione proposte dalle aziende partecipanti, cioè MA.FER e Crif, utilizzando metodologie di open innovation. Il progetto, promosso da Città metropolitana e Comune nell'ambito del progetto BIS - Bologna Innovation Square e del servizio Bologna for Talent, vede inoltre la collaborazione di Fondazione Golinelli, Almacube Innovation hub e incubatore dell'Università di Bologna, Confindustria Emilia Area Centro, e il patrocinio dell'Università.

