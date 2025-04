Leccotoday.it - Al Tribunale di Lecco una vittoria storica per i docenti precari

Leggi su Leccotoday.it

La battaglia per i diritti deisegna un'importantenel territorio lecchese. Ildiha emesso una sentenza che riconosce a due insegnanti con contratto a tempo determinato un risarcimento di 5.500 euro ciascuna per le ferie non godute, oltre al diritto di.