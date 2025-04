Al Teatro del Lido in concerto il 13 aprile gli Oddroots la band con musicisti provenienti da diverse parti del mondo

Teatro DEL Lido DI OSTIAOddroots IN concerto Domenica 13 aprile h 17Al Teatro del Lido domenica 13 aprile alle 17 in concerto il sound originale della band Oddroots, musicisti provenienti da diverse parti del mondo (dal Senegal alla Colombia alla Germania) in grado di fondere le proprie tradizioni musicali in modo equilibrato e innovativo: un mix di reggae roots, ska, soul, jazz, funky e hip hop, arricchito da una potente sezione di fiati e ritmiche di ispirazione giamaicana e afro.Un concerto che lascia spazio alle tradizioni di ciascun paese, così come conferma il nome stesso del gruppo: un omaggio a questa fusione di radici diverse che celebra l'incontro di stili e storie musicali lontane.Nata a Roma nel 2020 come gruppo ska, jazz, strumentale, influenzato principalmente da band come la New York Ska Jazz Ensemble, la Oddrooots si è ampliata negli anni abbracciando poi la sezione ritmica fino ad arrivare oggi a un totale di 15 elementi tra sezione fiati, ritmica, chitarre, cori, tastiere e percussioni e prendere così la forma di una vera e propria band professionale.

