Al centro Anffas un nuovo appuntamento con la rassegna Ponti di musica - Glasbeni Mostovi

Anffas "Giulio Locatelli" di Pordenone, prosegue con un appuntamento davvero speciale la rassegna "Ponti di musica - Glasbeni Mostovi" organizzata dall'Associazione musicale Fadiesis nell'ambito di Gorizia-Nova Gorica Capitale Europea della Cultura 2025. Per circa. Pordenonetoday.it - Al centro Anffas un nuovo appuntamento con la rassegna "Ponti di musica - Glasbeni Mostovi" Leggi su Pordenonetoday.it Nella sede della Fondazione"Giulio Locatelli" di Pordenone, prosegue con undavvero speciale ladi" organizzata dall'Associazionele Fadiesis nell'ambito di Gorizia-Nova Gorica Capitale Europea della Cultura 2025. Per circa.

Al centro Anffas un nuovo appuntamento con la rassegna "Ponti di musica - Glasbeni Mostovi". Nuovo Consiglio Nazione Terzo Settore, ci sono FISH e ANFFAS. Tu al Centro, la nuova struttura di Palermo. Costanza: “Restituiamo i diritti alle persone con disabilità”. Centro residenziale sociosanitario "Il Girasole", l'inaugurazione. Il ministro Locatelli al nuovo centro Anffas di Sanremo «Offrire ad ogni persona con disabilità un'occasione. Tuttinclusi. Ecco il nuovo progetto Anffas per l’inclusione. Ne parlano su altre fonti

Autismo. Speziale (Anffas): “Costruire un’alleanza perché persone e famiglie non siano più lasciate sole” - L’unione fa la forza. Per questo, oggi 2 aprile, World Autism Awareness Day 2025 (Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo), Angsa (Associazione nazionale genitori persone con autismo) e A ... (agensir.it)

Anffas celebra 67 anni con un progetto di riqualificazione ecologica degli edifici - Al via la riqualificazione degli edifici, in occasione del 67esimo anniversario di Anffas, con interventi che saranno incentrati principalmente sull’efficienza energetica e statica. Ieri la ... (lanazione.it)

Anffas Open Day venerdì 28 - All’interno di ogni tappa sarà affrontato il tema dell’inclusione lavorativa, focus di Anffas Day. Come ogni anno questa iniziativa sarà un’importante occasione di inclusione sociale e interscambio ... (gazzettadisalerno.it)