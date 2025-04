Akademia Sant’Anna colpo grosso a Busto 3-1 in gara 1 e finale più vicina

Akademia Sant’Anna si è imposta in traferta nella gara 1 della semifinale playoff sulla Futura Giovani Busto Arsizioin quattro set (24-26, 18-25, 25-19, 23-25), mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno. Se mercoledì, al PalaRescifina, le peloritane dovessero vincere - con qualunque. Messinatoday.it - Akademia Sant’Anna colpo grosso a Busto, 3-1 in gara 1 e finale più vicina Leggi su Messinatoday.it L'si è imposta in traferta nella1 della semiplayoff sulla Futura Giovani Busto Arsizioin quattro set (24-26, 18-25, 25-19, 23-25), mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno. Se mercoledì, al PalaRescifina, le peloritane dovessero vincere - con qualunque.

Pallavolo, A2 Femminile: colpo grosso dell’Akademia a Busto Arsizio, finale più vicina - Impresa dell'Akademia Sant’Anna Messina che, in gara 1 di semifinale playoff del Campionato di Serie A2 Femminile di Pallavolo, espugna ... (98zero.com)

Akademia, colpo grosso a Busto Arsizio (3-1). La finale per l’A1 è vicina - Impresa dell’Akademia Sant’Anna che, in gara-1 di semifinale play-off, espugna la Soevis Arena di Castellanza, superando in quattro set (1-3: 24-26, 18-25, 25-19, 23-25) la Futura Giovani Busto Arsizi ... (messinasportiva.it)

Akademia Messina cade a Padova, ancora fatale il tiebreak - TREBASELEGHE – Ancora una sconfitta al tiebreak per Akademia Sant’Anna, la formazione messinese cade per la seconda settimana consecutiva. Un record negativo per la formazione di coach ... (msn.com)