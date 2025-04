Agroalimentare vola il Made in Italy ma pesa la morsa dei dazi

Made in Italy vola sui mercati internazionali, con un export Agroalimentare che nel 2024 ha toccato quota 67 miliardi, in crescita dell'8%. Un risultato che premia la qualità e l'innovazione delle imprese italiane, ma che si scontra con l'introduzione dei dazi da parte degli Stati Uniti a guida Donald Trump che minacciano di frenare la crescita. E' quanto emerge da un'indagine di Nomisma, presentata a Milano dal Consorzio Italia del Gusto. A ottenere la performance migliore sono i prodotti trasformati del food & beverage, il cui export è cresciuto del 9%, con punte fino al +19% in Polonia. Restando nei primi 15 mercati, altre importanti dinamiche di crescita dell'Agroalimentare italiano si sono registrate negli Stati Uniti, +18%, Australia, Canada, Giappone, Spagna e Austria.

