Agroalimentare prezzi dell’uva in picchiata nel 2024

2024 fa calare i prezzi delle uve a doppia cifra rispetto al 2023, da meno 25 per cento per il Barolo a meno 44 per cento per il Morellino di Scansano, anche se non mancano eccezioni. È quanto emerge dall’analisi realizzata da Bmti su dati Istat in occasione del Vinitaly: i volumi di uve da vino sono tornati a superare i 65 milioni di quintali, più 12,7 per cento rispetto all’anno precedente, ma inferiori agli oltre 70 milioni di quintali raccolti nel triennio 2020-2022.Un viaggio in tutte le regioni vocate a partire dal Veneto, dove i prezzi delle uve Amarone e Recioto sono diminuiti del 13 per cento, dell’8 per cento per il Valpolicella e del 9 per cento per il Prosecco Conegliano Valdobbiadene. In Friuli-Venezia Giulia stabili quelle per Pinot grigio, Chardonnay, Friulano e Ribolla Gialla. Leggi su Ildenaro.it Il recupero della produzione del vino nelfa calare idelle uve a doppia cifra rispetto al 2023, da meno 25 per cento per il Barolo a meno 44 per cento per il Morellino di Scansano, anche se non mancano eccezioni. È quanto emerge dall’analisi realizzata da Bmti su dati Istat in occasione del Vinitaly: i volumi di uve da vino sono tornati a superare i 65 milioni di quintali, più 12,7 per cento rispetto all’anno precedente, ma inferiori agli oltre 70 milioni di quintali raccolti nel triennio 2020-2022.Un viaggio in tutte le regioni vocate a partire dal Veneto, dove idelle uve Amarone e Recioto sono diminuiti del 13 per cento, dell’8 per cento per il Valpolicella e del 9 per cento per il Prosecco Conegliano Valdobbiadene. In Friuli-Venezia Giulia stabili quelle per Pinot grigio, Chardonnay, Friulano e Ribolla Gialla.

