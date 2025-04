Thesocialpost.it - Agrigento, tragedia su peschereccio: 52enne muore mentre durante una battuta di pesca

Una notte di lavoro si è trasformata inper l’equipaggio di unal largo di Porto Empedocle, dove un uomo di 52 anni, di origine tunisina, ha perso la vita a causa di un infarto. Il malore lo ha colpitoera impegnato in unadiinsieme ad altri colleghi, a circa 30 miglia dalla costa.Secondo le prime informazioni, il marittimo ha accusato un malessere improvvisole operazioni a bordo. I compagni hanno tentato in ogni modo di soccorrerlo, ma i tentativi si sono rivelati inutili: il malore si è rivelato fulminante. Lanciato subito l’allarme, la Capitaneria di Porto si è attivata inviando una motovedetta insieme al personale sanitario del 118 verso le coordinate comunicate via radio.Tuttavia, le condizioni del mare hanno impedito il trasferimento dell’uomo su un mezzo di soccorso.