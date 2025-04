Agguato nel Napoletano uomo ucciso in auto a poca distanza da una scuola

Un uomo è stato ucciso in un agguato a Marano, nel Napoletano, a poca distanza da una scuola. Secondo le prime notizie, era in auto, in via Marano-Pianura, una Bmw bianca quando è stato raggiunto da diversi colpi di pistola. Sul posto le forze dell'ordine.

