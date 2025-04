Agguato a Marano | uomo ucciso a colpi di pistola vicino a una scuola

Marano – Un uomo è stato ucciso questa mattina in un Agguato a Marano, comune dell’area nord di Napoli. L’omicidio è avvenuto in via Marano-Pianura, a poca distanza da una scuola, nei pressi della quale la vittima si trovava a bordo di una BMW bianca.Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato raggiunto da diversi colpi di pistola mentre era all’interno dell’autovettura. Sul luogo dell’Agguato sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi del caso e le prime indagini per ricostruire la dinamica e risalire all’identità dei responsabili.Ancora da chiarire il movente e se l’uomo fosse già noto alle autorità. L’area è stata transennata per consentire le operazioni della scientifica. La presenza di una scuola nelle immediate vicinanze ha provocato paura e sgomento tra residenti e genitori presenti in zona. Primacampania.it - Agguato a Marano: uomo ucciso a colpi di pistola vicino a una scuola Leggi su Primacampania.it – Unè statoquesta mattina in un, comune dell’area nord di Napoli. L’omicidio è avvenuto in via-Pianura, a poca distanza da una, nei pressi della quale la vittima si trovava a bordo di una BMW bianca.Secondo le prime ricostruzioni, l’è stato raggiunto da diversidimentre era all’interno dell’autovettura. Sul luogo dell’sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi del caso e le prime indagini per ricostruire la dinamica e risalire all’identità dei responsabili.Ancora da chiarire il movente e se l’fosse già noto alle autorità. L’area è stata transennata per consentire le operazioni della scientifica. La presenza di unanelle immediate vicinanze ha provocato paura e sgomento tra residenti e genitori presenti in zona.

Agguato nei pressi di una scuola: uomo ucciso mentre era in auto. Ucciso uomo a Napoli: sparatoria vicino alla scuola di Marano. Panico nella strada affollata. Marano di Napoli, agguato mortale vicino scuola: uomo ucciso a colpi d'arma da fuoco in auto. Uomo ucciso in auto, a colpi di pistola, vicino a una scuola: l'agguato a Marano (Napoli). Sparatoria davanti a una scuola: ucciso un uomo. Marano, uomo ucciso in auto vicino ad una scuola. Ne parlano su altre fonti

Uomo ucciso in auto, a colpi di pistola, vicino a una scuola: l'agguato a Marano (Napoli) - Un uomo è stato ucciso in un agguato a Marano, in provincia di Napoli, a poca distanza da una scuola. Secondo le prime notizie, era in auto, in via Marano-Pianura, una Bmw bianca ... (ilmessaggero.it)

Uomo ucciso a colpi di pistola a pochi metri da una scuola: «Omicidio per questioni sentimentali». Terrore tra gli studenti - Un uomo è stato ucciso in un agguato a Marano, nel Napoletano, a poca distanza da una scuola. Secondo le prime notizie, era in auto, in via Marano-Pianura, una Bww bianca ... (leggo.it)

Marano di Napoli, agguato mortale vicino scuola: uomo ucciso a colpi d’arma da fuoco in auto - Un uomo è stato ucciso a Marano di Napoli, a colpi d’arma da fuoco, mentre si trovava a bordo della sua auto, una Bmw bianca, lungo via Marano-Pianura, poco ... (pupia.tv)