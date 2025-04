Aggressione a Dolo assessora denuncia un tentativo di violenza

Aggressione di giorno, a Dolo, vittima l'assessora alle politiche sociali Chiara Iuliano. È lei stessa a raccontare la vicenda in un post pubblicato ieri sera su Facebook: «Ho subito un tentativo di violenza sessuale - scrive Iuliano -. Ero in una situazione per me di routine, era giorno. Veneziatoday.it - Aggressione a Dolo, assessora denuncia un tentativo di violenza Leggi su Veneziatoday.it Un'di giorno, a, vittima l'alle politiche sociali Chiara Iuliano. È lei stessa a raccontare la vicenda in un post pubblicato ieri sera su Facebook: «Ho subito undisessuale - scrive Iuliano -. Ero in una situazione per me di routine, era giorno.

Aggressione a Dolo, assessora denuncia un tentativo di violenza.

