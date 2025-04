Veneziatoday.it - Aggrediscono il personale di un negozio alla stazione: due denunciati e un espulso

Leggi su Veneziatoday.it

Entrano in unall'interno dellaferroviaria di Santa Lucia e cominciano a molestare ildelle vendite. Sono in tre, insistenti e aggressivi: i commessi spaventati cercano aiuto, riescono a far arrivare a buon fine la loro richiesta di soccorso e quasi subito i poliziotti.