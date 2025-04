Agenti feriti? E la sinistra resta muta

Liberoquotidiano.it - Agenti feriti? E la sinistra resta muta Leggi su Liberoquotidiano.it Sembra che tutto ruoti attorno alla diversa “percezione” dei problemi. Per fare un esempio, l'Associazione Nazionale Magistrati, per bocca del suo segretario generale Rocco Maruotti, sosteneva ieri che sulla sicurezza non c'è «alcun allarme sociale o alcuna questione emergenziale legata all'ordine pubblico». Ragione per cui il decreto varato in materia dal governo venerdì avrebbe il solo esito di lanciare «un messaggio inquietante» alla nazione. Poco importa, quindi, che proprio la sicurezza sia regolarmente segnalata ai primi posti tra le priorità dei cittadini nei sondaggi, in particolare tra gli elettori dell'attuale maggioranza. Secondo l'Anm (a prescindere dai contenuti della norma) evidentemente chi ha scritto la legge avrebbe dovuto passar sopra l'errata percezione popolare, fidandosi invece di quella dei magistrati o forse della minoranza.

Torino, rivolta nel carcere: 6 agenti di polizia penitenziaria feriti durante i disordini - 6 agenti di polizia penitenziaria in servizio nel carcere sono rimasti feriti, sebbene in modo non grave, nel corso di disordini scoppiati ieri e proseguiti fino a notte fonda in diversi reparti ... (msn.com)