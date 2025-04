Africa e Difesa la visita di Crosetto ad Ankara e i rapporti Italia-Turchia

Africa e Siria sono stati i tre temi affrontati dal ministro della Difesa Guido Crosetto, incontrando ad Ankara l’omologo turco Yasar Guler, in un momento complicatissimo caratterizzato dal dossier dazi, dalla crisi a Gaza e dal tavolo diplomatico sull’Ucraina. Tra Italia e Turchia esiste, inoltre, una consonanza alla voce Difesa che si affianca a sfide comuni in due settori altamente strategici come il Mediterraneo e il costone balcanico. Poter contare su un dialogo costante tra i due governi, quindi, è un elemento di stabilità ulteriore.Difesa e sicurezza“Con il collega turco Yasar Guler preziosa occasione di approfondimento su temi di interesse comune – osserva Crosetto – Condivisa preoccupazione su crisi in atto in particolare Medio Oriente. Focus anche su situazione Siria e Africa. Formiche.net - Africa e Difesa, la visita di Crosetto ad Ankara e i rapporti Italia-Turchia Leggi su Formiche.net Medio Oriente,e Siria sono stati i tre temi affrontati dal ministro dellaGuido, incontrando adl’omologo turco Yasar Guler, in un momento complicatissimo caratterizzato dal dossier dazi, dalla crisi a Gaza e dal tavolo diplomatico sull’Ucraina. Traesiste, inoltre, una consonanza alla voceche si affianca a sfide comuni in due settori altamente strategici come il Mediterraneo e il costone balcanico. Poter contare su un dialogo costante tra i due governi, quindi, è un elemento di stabilità ulteriore.e sicurezza“Con il collega turco Yasar Guler preziosa occasione di approfondimento su temi di interesse comune – osserva– Condivisa preoccupazione su crisi in atto in particolare Medio Oriente. Focus anche su situazione Siria e

Il Ministro Crosetto in visita ufficiale in Turchia. G7 Difesa, Crosetto: "Momento straordinario, Italia protagonista nella de-escalation dei conflitti". Missione del Comandante Operativo di Vertice Interforze nel Corno D’Africa. Il Ministro Crosetto: “Il mondo viaggia a due velocità: Africa e Cina corrono, l’Occidente è vecchio e stanco”. Ucraina: sirene antiaeree, esplosioni a Kiev durante la visita di Starmer e Crosetto. Crosetto ha incontrato Austin a Napoli. I punti salienti del bilaterale Italia-Usa alla fine del G7 Difesa. Ne parlano su altre fonti

Africa e Difesa, la visita di Crosetto ad Ankara e i rapporti Italia-Turchia - Medio Oriente, Africa e Siria sono stati i tre temi affrontati dal ministro della difesa Guido Crosetto, incontrando ad Ankara l’omologo turco Yasar Guler, in un momento complicatissimo caratterizzato ... (formiche.net)

Difesa: Crosetto arrivato in Turchia per incontri istituzionali - Il ministro della Difesa, Guido Crosetto è arrivato ad Ankara "per una visita ufficiale in Turchia, nel corso della quale effettuerà ... (agenzianova.com)

Crosetto: asse con Usa fondamentale, pensare a difesa prima che sia tardi - Sui dazi? "Risposte mirate che non siano ritorsioni". Sul Medioriente: "Mi preoccupa lo scontro con Iran e i suoi alleati e l'influenza che un ulteriore instabilità in quell'area potrebbe avere su di ... (msn.com)