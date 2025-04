Puntomagazine.it - Afragola: sorprese con la droga. arrestata la madre e denunciata la figlia

. Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacentiNella serata di venerdì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita di sostanza stupefacente, una 46enne afragolese con precedenti di polizia euna 17enne entrambe di. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli.In particolare, i falchi della Squadra Mobile, in via Pablo Neruda, hanno notato una ragazza all’ingresso di uno stabile che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un soggetto che si è poi allontanato frettolosamente, facendo perdere le proprie tracce.I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno bloccato la 17enne e, dopo aver rintracciato la mamma della minore, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, hanno esteso il controllo presso l’abitazione delle indagate.