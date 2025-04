Affido minori famiglie senza sussidi da tre mesi | chiesto l' intervento immediato del sindaco

"Siamo alle solite! Da 3 mesi le famiglie affidatarie di minori non percepiscono i sussidi economici previsti per il loro mantenimento!". Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d'Italia, denuncia ancora una volta una condizione di assoluto disagio per tutte quelle.

