Movieplayer.it - Affari Tuoi, la rivinciata di Sally dal Trentino alla Regione Fortunata dopo una partita sofferta

Nella puntata diin onda domenica 6 aprile 2025, ladidalAlto Adige non riesce a decollare, mafine arriva la vittoria. La protagonista della puntata didi domenica 6 aprile 2025 èdelAlto Adige. La concorrente lavora in fattoria, in mezzonatura. A giocare con lei c'è il marito Marietto, artigiano tappezziere. Il pacco pescato dcoppia è il numero 7. Scopriamo com'è andata la. LadidelAlto Adige adIl primo pacco ad essere chiamato è quello della Sardegna che porta via 75 euro, segue la Valle d'Aosta con 100.000 euro e il terzo tiro li porta in Sicilia con 10.000 euro.chiama il Veneto con .