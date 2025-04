AEW | Toni Storm sorprende Megan Bayne e interrompe la sua striscia di vittorie

Toni Storm è arrivata un'altra temibilissima avversaria. In breve tempo Megan Bayne ha scalato le gerarchie nella divisione femminile e si è presentata al cospetto della campionessa senza aver ancora perso un match in AEW e nelle settimane che hanno portato a Dynasty ha fatto capire alla campionessa il suo valore.Penelope, Luther e un roll-upToni Storm è stata come sempre accompagnata da Luther, mentre all'angolo di Megan Bayne si è posizionata Penelope Ford. L'inizio del match è stato a favore della sfidante, capace di sopraffare la campionessa grazie alla maggiore potenza fisica e a qualche interferenza dell'amica Penelope. La musica non è cambiata col passare dei minuti, un autentico dominio della Greek Goddess capace di fermare ogni tentativo di reazione della Storm.

