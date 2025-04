Zonawrestling.net - AEW: Ritorno a sorpresa per gli Young Bucks che costano il match a Swerve Strickland

Leggi su Zonawrestling.net

Da Dynasty a. Dynasty, a distanza di un annodi nuovo impegnato nel main event del PPV per andare a riprendersi quel titolo mondiale vinto circa un anno fa contro Samoa Joe. Questa volta tra lui e il titolo c’era Jon Moxley con l’ombra di Adam Page che ha “promesso” ache non gli avrebbe permesso di tornare campione. È stato sicuramente un main event ricco di sorprese, combattuto senza regole, ma con il solo obiettivo di far male all’avversario.Tutti dentrocon Prince Nana, Moxley inizialmente accompagnato da Marina Shafir, ma con il resto dei suoi Death Riders pronti come sempre ad essere protagonisti. Come sempre neidi Moxley, l’azione si è presto spostata fuori ring e i gradoni d’acciaio sono stati usati per far male a