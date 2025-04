AEW | Kenny Omega mantiene il titolo International al termine di un Triple Threat Match mozzafiato

Match a AEW Dynasty. Uno degli incontri più attesi è stato quello per l’AEW International Championship, dove Kenny Omega ha difeso il titolo contro “Speedball” Mike Bailey e Ricochet in un infuocato Triple Threat.I tre lottatori hanno avuto un’entrata d’impatto, con un’attenzione particolare riservata a Kenny Omega. The Best Bout Machine is ALIVE in Philly!This AEW International Championship 3-Way Match starts NOW!Watch #AEWDynasty RIGHT NOW! href="https://twitter.com/KennyOmegamanX?refsrc=twsrc%5Etfw">@KennyOmegamanX pic.twitter.com/Bbw9PTAd7b— All Elite Wrestling (@AEW) April 7, 2025 Fin dalle prime fasi, ciascuno è riuscito a mettere a segno le proprie manovre offensive, senza però permettere che il Match si concludesse troppo presto. Zonawrestling.net - AEW: Kenny Omega mantiene il titolo International al termine di un Triple Threat Match mozzafiato Leggi su Zonawrestling.net La compagnia di Tony Khan ha proposto una card ricca di grandia AEW Dynasty. Uno degli incontri più attesi è stato quello per l’AEWChampionship, doveha difeso ilcontro “Speedball” Mike Bailey e Ricochet in un infuocato.I tre lottatori hanno avuto un’entrata d’impatto, con un’attenzione particolare riservata a. The Best Bout Machine is ALIVE in Philly!This AEWChampionship 3-Waystarts NOW!Watch #AEWDynasty RIGHT NOW! href="https://twitter.com/manX?refsrc=twsrc%5Etfw">@manX pic.twitter.com/Bbw9PTAd7b— All Elite Wrestling (@AEW) April 7, 2025 Fin dalle prime fasi, ciascuno è riuscito a mettere a segno le proprie manovre offensive, senza però permettere che ilsi concludesse troppo presto.

