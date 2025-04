Zonawrestling.net - AEW: Dopo l’attacco degli FTR, Adam Copeland potrebbe fare ritorno solo in vista di All In

Ieri notte a Dynasty è andato in scena un 3 vs 3 che ha visto affrontarsi i Rated FTR (, Dax Harwood e Cash Wheeler) e i Death Riders (PAC, Claudio Castagnoli e Wheeler Yuta). A vincere sono stati questi ultimi e proprio la sconfitta patita ha fatto sbroccare gli FTR. A farne le spese la Rated R Superstar.Periodo di assenza per Copela sconfitta per mano dei Death Riders, gli FTR si sono rivoltati contro. Prima Dax Harwood lo ha colpito con un piledriver e poi Cash, che è sembrato in un primo momento riluttante, si è unito a lui. Gli FTR hanno colpito l’Hall Of Famer la loro mossa finale e poi con un piledriver combinato su di una sedia. Colpo finale due con-chair-To. La Rated R Superstar è stato portato via in barella, ancora una volta tradito da chi pensava essereamici.