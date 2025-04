Zonawrestling.net - AEW: Alcuni fan contro Tony Khan per la gestione del main event di Dynasty

Ieri notte è andato in scena il ppv AEW. Nelsi sono affrontati Jon Moxley e Swerve Strickland con in palio il titolo AEW. Alla fine Mox ha mantenuto la cintura all’esito di un match che ha visto diverse interferenze, tra cui quella dei rientranti Young Buck che hanno colpito Strickland con un double V-Trigger. Le reazioni dei fan sui social non sono mancate.Le critiche dei fanDopo la fine difan si sono fatti sentire via social scagliandosiper ladeldel ppv. Il tenore dei post è stato del tipo: “Che diavolo diera quello”, “Far finire lo show alle 12.30 anche no, specialmente con quel finale farsa. Se vuoi far vincere Moxley fallo vincere pulito”, “perché insisti con Mox campione?”, “Sono appena tornato a casa, me ne sono andato al match tra Cole e Garcia.