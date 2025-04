AEW | Adam Cole conquista il TNT Championship a Dynasty

Dynasty si è tenuto al Liacouras Center di Philadelphia, in Pennsylvania. La compagnia di Tony Khan ha proposto una card ricca di incontri, tra cui un match ad alta tensione per il TNT Championship. Daniel Garcia ha difeso il titolo contro Adam Cole in un incontro senza limiti di tempo e senza interferenze esterne. Cole, reduce da un lungo stop per infortunio, era determinato a ritrovare lo slancio giusto, e puntare al TNT Championship sembrava essere la sua missione nella città dell’amore fraterno.On his 17th Anniversary of beginning his Pro Wrestling journey, will Adam Cole leave Philadelphia TNT Champion?Watch #AEWDynasty RIGHT NOW! href="https://twitter.com/AdamColePro?refsrc=twsrc%5Etfw">@AdamColePro #DanielGarcia pic.twitter.com/oUgFrdYZfT— All Elite Wrestling (@AEW) April 7, 2025 I fan erano schierati con Adam Cole, ma anche Daniel Garcia poteva contare su un buon supporto da parte del pubblico. Zonawrestling.net - AEW: Adam Cole conquista il TNT Championship a Dynasty Leggi su Zonawrestling.net AEWsi è tenuto al Liacouras Center di Philadelphia, in Pennsylvania. La compagnia di Tony Khan ha proposto una card ricca di incontri, tra cui un match ad alta tensione per il TNT. Daniel Garcia ha difeso il titolo controin un incontro senza limiti di tempo e senza interferenze esterne., reduce da un lungo stop per infortunio, era determinato a ritrovare lo slancio giusto, e puntare al TNTsembrava essere la sua missione nella città dell’amore fraterno.On his 17th Anniversary of beginning his Pro Wrestling journey, willleave Philadelphia TNT Champion?Watch #AEWRIGHT NOW! href="https://twitter.com/Pro?refsrc=twsrc%5Etfw">@Pro #DanielGarcia pic.twitter.com/oUgFrdYZfT— All Elite Wrestling (@AEW) April 7, 2025 I fan erano schierati con, ma anche Daniel Garcia poteva contare su un buon supporto da parte del pubblico.

Wrestling AEW, il trionfo di Sammy Guevara nel nome di Brodie Lee. AEW: Adam Cole conquista un’opportunità per affrontare MJF a Worlds End durante Dynamite. AEW: Risultati AEW Revolution 2025. AEW: Kenny Omega batte la sua vecchia nemesi Takeshita e conquista l’International Championship a Rev.... Adam Cole: “Quando penso a Jon Moxley penso al pericolo”. AEW Worlds End: MJF non molla il diamond ring. Strong e O’Reilly di nuovo al fianco di Adam Cole. Ne parlano su altre fonti

AEW: Adam Cole riproverà l’assalto al titolo TNT nel doppio speciale di Collision Slam Dunk - Durante l’ultimo Collision, la AEW ha annunciato due match per la prossima settimana ... Daniel Garcia difenderà il titolo TNT contro Adam Cole in un incontro dove tutti saranno banditi da bordo ring. (zonawrestling.net)

AEW: Kenny Omega batte la sua vecchia nemesi Takeshita e conquista l’International Championship a Revolution - Ad AEW Revolution abbiamo visto la Don Callis Family uscire con le ossa rotte. Il primo match con gli atleti coinvolti è stato Konosuke Takeshita contro Kenny Omega valido per l’AEW International ... (zonawrestling.net)

Adam Cole's unfinished business looms over AEW Revolution - Adam Cole was in action tonight at AEW Revolution, and he has found himself once more being reminded of his unfinished business with another major name in the company. The aforementioned ... (sportskeeda.com)