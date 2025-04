Aeroporto di Perugia tutti i voli per l' estate 2025 | 17 rotte tutte le mete e le compagnie

Aeroporto di Perugia si prepara all'estate 2025. Ecco tutti i voli, le destinazioni e le compagnie. Dal 30 marzo al 25 ottobre, periodo della programmazione estiva, il San Francesco d'Assisi offrirà 17 rotte, 6 compagnie aeree e fino a 114 voli settimanali, segnando un nuovo record in termini. Perugiatoday.it - Aeroporto di Perugia, tutti i voli per l'estate 2025: 17 rotte, tutte le mete e le compagnie Leggi su Perugiatoday.it L'disi prepara all'. Ecco, le destinazioni e le. Dal 30 marzo al 25 ottobre, periodo della programmazione estiva, il San Francesco d'Assisi offrirà 17, 6aeree e fino a 114settimanali, segnando un nuovo record in termini.

