Aerei di linea a rischio hacker

Aerei di linea a rischio hacker. Dopo alcuni casi segnalati in America, un team di ricercatori dell'Università di Genova ha scoperto delle falle nella comunicazione dei sistemi di sicurezza anticollisione, buchi nella rete attraverso i quali i pirati informatici possono attaccare l'elettronica di bordo dei velivoli, disattivare gli allarmi o far credere ai piloti di essere sulla stessa rotta di oggetti non identificati

Viaggiare in aereo non è mai stato così sicuro. Due aerei rischiano la collisione sulla pista d’atterraggio, le urla del controllore del traffico…. Bird Strike: quali sono le cause, le conseguenze e come prevenirli. Detriti spaziali: il crescente pericolo per il traffico aereo mondiale. Detriti spaziali e sicurezza aerea: nuovo allarme per i voli commerciali. Sciopero 24 febbraio 2025, a rischio mezzi pubblici e aerei: tutti gli orari e le fasce di garanzia. Ne parlano su altre fonti

