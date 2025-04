Adriana Volpe | Pace con Magalli? Era fondamentale andare avanti Quello che mi auguro…

Adriana Volpe: «Diaco mi allontanò da BellaMa' perché feci pace con Magalli in un programma Mediaset. Tornerei.

Adriana Volpe e Giancarlo Magalli: pace fatta in tv (ma tra loro resta la tensione).

Giancarlo Magalli e Adriana Volpe si rivedono, ma la pace finisce male: «Non hai ancora capito». Cosa si sono.

Magalli e Volpe fanno pace: "Ci siamo abbracciati e commossi, magari facciamo un programma assieme".

“Io e Adriana Volpe abbiamo fatto pace. Ci siamo abbracciati in tribunale commossi, come se fosse stato….

Adriana Volpe: "Con Magalli non è stato un equivoco. Non scrivete titoli così". Pace fatta si fa per dire.