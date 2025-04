It.newsner.com - Adolescente ucciso dal compagno di scuola durante una gara

Quella che avrebbe dovuto essere una normaledi atletica del liceo si è trasformata in un incubo per il diciassettenne Austin Metcalf.Il promettente atleta è stato pugnalato a morte da un altro studente, lasciando la sua famiglia con il cuore spezzato in cerca di risposte: come è potuto accadere?Un crimine sconvolgenteLa mattina del 2 aprile, la polizia e i soccorritori sono accorsi al Kuykendall Stadium di Frisco, in Texas, in seguito alla segnalazione di un accoltellamentoun confronto tra due studenti.Secondo il New York Post, i due atleti multisport – che non si erano mai incrociati prima del 2 aprile – sono rimasti coinvolti in un’accesa disputa per un posto a sederel’evento, che coinvolgeva diverse scuole del Frisco ISD.Lo studente aggressore ha rapidamente preso il suo zaino, ha tirato fuori un coltello e ha pugnalato Austin al petto.