Quotidiano.net - Adolescence, più reale del vero “Bullismo? L’abbiamo visto da vicino, ho paura delle foto ritoccate in Rete”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 7 aprile 2025 – Una pillola rossa, l’emoji della dinamite, cuori colorati e il numero ‘100’. Guardando i social del tredicenne Jamie, né suo padre, né la polizia immaginavano che quei simboli, apparentemente innocui, potessero celare un linguaggio in codice fatto di frustrazione, odio,e teorie misogine. Ad accendere un faro sulla ‘manosfera’ e sui giovani ‘Incel’ (‘celibi involontari’) è stata la miniserie Netflix ‘’ ideata da Jack Thorne e Stephen Graham. Lo scenario è quello del Regno Unito dove l’ideologia ‘Incel’ – sfociata nel 2021, a Plymouth, nella furia omicida che ha spinto il 22enne Jake Davison a uccidere cinque persone – attraverso la radicalizzazione online dei giovani, spesso isolati nelle loro stanze, è penetrata nelle scuole. Teorie che in Italia viaggiano confinate nelle chat su Telegram, gruppi in cui, basta scorrere pochi messaggi per ritrovarsi immersi in un universo parallello fatto di complottismi, insulti verso il genere femminile e incitamento allo stupro, dove l’odio verso le donne, la misandria verso gli uomini aderenti agli standard imposti dalla società, e l’incapacità di stabilire relazioni con l’altro sesso fa da collante.