Adolescence e il grido dei ragazzi che non sappiamo ascoltare | in Toscana il 66% chiede supporto psicologico

Adolescence, la nuova produzione Netflix, è una di queste. La storia di Jamie – un ragazzo qualunque, con un dolore troppo grande per essere contenuto – ci costringe a fare i conti con quello che spesso ignoriamo: la solitudine degli adolescenti, il peso dei silenzi, il vuoto che si allarga quando gli adulti non vedono, non ascoltano, non capiscono. La serie ha diviso il pubblico. C’è chi la considera troppo dura, quasi insostenibile. E chi invece la difende come un’opera necessaria, capace di aprire un dialogo vero, anche scomodo, su ciò che succede nelle stanze buie di tante camerette. Abbiamo deciso di parlarne con chi, ogni giorno, si confronta con questi temi sul campo: la psicologa Alessandra Bondi. Lanazione.it - Adolescence e il grido dei ragazzi che non sappiamo ascoltare: in Toscana il 66% chiede supporto psicologico Leggi su Lanazione.it Firenze, 7 aprile 2025 - Ci sono serie che si guardano. E poi ci sono serie che ci guardano dentro., la nuova produzione Netflix, è una di queste. La storia di Jamie – un ragazzo qualunque, con un dolore troppo grande per essere contenuto – ci costringe a fare i conti con quello che spesso ignoriamo: la solitudine degli adolescenti, il peso dei silenzi, il vuoto che si allarga quando gli adulti non vedono, non ascoltano, non capiscono. La serie ha diviso il pubblico. C’è chi la considera troppo dura, quasi insostenibile. E chi invece la difende come un’opera necessaria, capace di aprire un dialogo vero, anche scomodo, su ciò che succede nelle stanze buie di tante camerette. Abbiamo deciso di parlarne con chi, ogni giorno, si confronta con questi temi sul campo: la psicologa Alessandra Bondi.

