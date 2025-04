Addio per sempre maestro Tutto il Paese è in lutto l’Italia perde un gigante

Leggi su Caffeinamagazine.it Tra le tante anime che hanno contraddistinto la figura di Roberto De Simone, quella di compositore merita un posto di primo piano. Artista poliedrico, capace di coniugare la profonda conoscenza del patrimonio musicale napoletano con una visione moderna e colta, De Simone ha lasciato un’impronta indelebile anche nel panorama della musica d’autore e della composizione contemporanea. È morto nella serata di domenica 6, intorno alle ore 21, se n’è avuta notizia oggi, lunedì 7 aprile 2025. Al capezzale, nel suo appartamento nel palazzo De Gregorio di Sant’Elia in via Foria, c’erano la sorella Giovanna e il nipote Alessandro. Camera ardente al Teatro di San Carlo, da mezzogiorno di martedì 8. I funerali alle 16 di mercoledì 9 aprile al Duomo di Napoli.>>“Ho sconfitto il tumore”. L’annuncio dell’amata protagonista di Uomini e Donne, stavolta sono lacrime di gioiaTra i lavori più emblematici si ricordano l’album “Io Narciso Io” del 1985, nato in un periodo di intensa produzione artistica, insieme al “Requiem in memoria di Pier Paolo Pasolini” e all’oratorio “Lauda Intorno allo Stabat”, entrambi dello stesso anno.

"Era l'emblema del vivere gioioso, ma soprattutto libero", addio a 69 anni al maestro di sci Giampaolo Da Roit. I colleghi: "Grazie di tutto nonno Giampa". Oggi l’addio al maestro. Ferrari. Addio Oliviero Toscani, maestro e provocatore. Caspoggio: addio alla maestra Carmen. ADDIO AL MAESTRO SHIRAI COLOSSO MONDIALE DEL KARATE SHOTOKAN. Addio Maestro Alberto Danova: il cuore della palestra Orsa Maggiore si ferma, ma il suo spirito vivrà per sempre.. Ne parlano su altre fonti

«Addio Fabio, eri il migliore di tutti. Eri amore, maestro e amico. E io ho perso tutto» - Pensavamo le stesse cose e se mi capitava di pensarla diversamente, alla fine, la pensavo sempre come ... il mio maestro, il mio migliore amico. Ho perso tutto. (msn.com)

Addio Francesco Benozzo, limpido maestro della diserzione - In questi casi è sempre difficile stabilire il confine di dove finisce l ... la corsa ai vaccini era in tutto e per tutto una corsa alle armi. Le metafore belliche usate all’epoca del Golpe dello ... (lapressa.it)

Addio al maestro Bruno Pizzul: Eh no, questa volta non è goal - Home » Calcio » Nazionali » Addio al maestro Bruno Pizzul ... fu definito il creatore del Milan più forte di sempre! L’emozione del mio primo Mondiale (da cosciente di calcio). L’avevo seguito tutto ... (tifoblog.it)