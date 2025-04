Anteprima24.it - Addio Orsola Tarantino Fraternali, il cordoglio della città

Tempo di lettura: < 1 minutoMondocultura avellinese in lutto per la scomparsa di, un’avellinese doc, un’intellettuale, professoressa, educatrice, francesista, studiosa, scrittrice.Il ricordo del figlio, il professor Fernando: “una grande mamma e una grande donna. Ha saputo trasformare anche mio padre, di famiglia pesarese, in un avellinese d’adozione: appassionato, studioso e uomo pubblico, proprio come lei. Si potrebbe dire tanto di: ha fatto mille cose, tutte belle, coinvolgenti e appassionate. La voglio ricordare con un paio di fotosua maturità e una dell’anno scorso: sempre bella. Posto anche una foto del certificato delle Palme Accademiche ricevuto nel 1986 dal Ministero dell’Educazione Francese.Sei stata grande,