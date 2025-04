Addio ghiacciai delle Dolomiti lo scioglimento è inesorabile

Addio ghiacciai delle Dolomiti. Qualche decade ancora e spariranno del tutto. E con la loro scomparsa verranno probabilmente stravolti alcuni dei paesaggi più belli ai quali siamo abituati nelle nostre passeggiate. Lo afferma a chiare lettere uno studio pubblicato sul giornale accademico The Cryosphere a firma di un gruppo di ricerca tutto italiano costituito da scienziati del Comitato Glaciologico Italiano di Torino, l’Università di Roma Tre, l’Agenzia per la Prevenzione e la Protezione Ambientale (Arpa) del Veneto e la Società Meteorologica Alpino-Adriatica. I ghiacciai in tutto il mondo hanno perso massa a ritmi allarmanti negli ultimi decenni soprattutto a causa delle temperature globali crescenti e i cambiamenti nel regime nelle precipitazioni. Questa perdita di massa è evidente nella calotta glaciale della Groenlandia o, tra i tanti esempi che si possono fare, nel ghiacciaio Columbia in Alaska, che dal 1980 ha perso venti chilometri di ghiaccio, e nel Parco Nazionale dei ghiacciai in Antartide, che ha perso l’80 per cento dei ghiacciai dalla fine dell’’800. Panorama.it - Addio ghiacciai delle Dolomiti, lo scioglimento è inesorabile Leggi su Panorama.it . Qualche decade ancora e spariranno del tutto. E con la loro scomparsa verranno probabilmente stravolti alcuni dei paesaggi più belli ai quali siamo abituati nelle nostre passeggiate. Lo afferma a chiare lettere uno studio pubblicato sul giornale accademico The Cryosphere a firma di un gruppo di ricerca tutto italiano costituito da scienziati del Comitato Glaciologico Italiano di Torino, l’Università di Roma Tre, l’Agenzia per la Prevenzione e la Protezione Ambientale (Arpa) del Veneto e la Società Meteorologica Alpino-Adriatica. Iin tutto il mondo hanno perso massa a ritmi allarmanti negli ultimi decenni soprattutto a causatemperature globali crescenti e i cambiamenti nel regime nelle precipitazioni. Questa perdita di massa è evidente nella calotta glaciale della Groenlandia o, tra i tanti esempi che si possono fare, nelo Columbia in Alaska, che dal 1980 ha perso venti chilometri di ghiaccio, e nel Parco Nazionale deiin Antartide, che ha perso l’80 per cento deidalla fine dell’’800.

Addio ghiacciai delle Dolomiti, lo scioglimento è inesorabile. Addio ghiacciai delle Dolomiti, la video scheda che ne documenta la graduale scomparsa. Ilary Blasi: gioie in tv, dolori in tribunale. Addio Pietro Partel, funerali lunedì 31 marzo alle 15 nella chiesa di Siror. L’Indonesia si prepara a dire addio ai suoi unici ghiacciai: potrebbero svanire in soli due anni. Ilary Blasi svela il camerino extra lusso per "The Couple". Ne parlano su altre fonti

Addio ghiacciai delle Dolomiti, lo scioglimento è inesorabile - Un autorevole studio afferma che, tra qualche decade, spariranno del tutto. Ecco le possibili conseguenze. Addio ghiacciai delle Dolomiti. Qualche decade ancora e spariranno del tutto. E con la loro s ... (panorama.it)

L’allarme del Cnr: “I ghiacciai delle Dolomiti stanno scomparendo, dagli anni ’80 sono dimezzati” - Uno studio realizzato dal Cnr mette in luce che dagli anni '80 a oggi l'estensione dei ghiacciai è passata da quattro chilometri quadrati a due: un destino segnato, con una riduzione tanto più accentu ... (msn.com)

Dolomiti: lo scioglimento dei ghiacciai ha superato il punto di non ritorno, allarme dagli esperti - I ghiacciai delle Dolomiti hanno superato il punto di non ritorno: non accumulano più neve per rigenerarsi. Ecco cosa sta succedendo. (notizie.it)