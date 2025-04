Iodonna.it - Addio capelli extra lunghi, benvenuto caschetto. La 62enne Demi Moore è passata al "lob", long bob, ad altezza spalle, nel nome della praticità

Daialè un attimo:, 62 anni, ha deciso che la primavera 2025 era la stagione giusta per dare un taglio (letterale) ai suoida Rapunzel, fluenti al punto da arrivare ai fianchi. L’attrice di Hollywood, ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto del suo nuovo taglio: unlungo o lob,bob, dal fascino moderno e sbarazzino, a sfiorare le. Rimpiantichioma super lunga? Non pervenuti.: i segreti per una chioma fluente e perfetta come quella agli Oscar 2025 X Leggi anche ›2024: dal “Kitty Cut” ai “Velvet Hair”, tutte le tendenze ›eleganti over 50? L’esempio di Letizia Ortizpassa allungo, o Lob«Il lob, ovvero ilall’dellecome quello sfoggiato da, è il taglio jollyprimavera 2025», conferma l’hairstylist Matteo Orlando del salone Mastromauro a Milano.