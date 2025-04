Riminitoday.it - Addio all'inventore della storica "Mattonella", il suo gelato ha saputo conquistare i riminesi

Commercio riminese in lutto per la scomparsa di Antonio Marselli,anima del bar gelateria Marselli di viale Tripoli e diventato celebre per la mitica “di Marselli”, un semifreddo alla crema con un’anima allo zabaione e panna. Marselli è scomparso a 93 anni, dopo una vita.