Addio all’ex pm Antonio Di Bugno a Pisa condusse indagini importanti

, 7 aprile 2025 – ?Lutto nel mondo della Giustiziana. È morto sabato sera, a 75 anni,Di, ora in pensione, per molti anni sostituto procuratore alla procura della Repubblica di, dove è stato anche vice procuratore, e poi in quella di Livorno. Proprio nella città portuale era andato in pensione nel 2018. “Era stato anche a Genova e Lucca”, spiega il fratello, il noto penalista Carlo Dicon cuiha svolto, negli ultimi anni, la professione di avvocato. “Era attaccatissimo ai miei figli (Antonia e Lupo), i suoi nipoti, li considerava figli suoi”, aggiunge il fratello Carlo. “Questo ricordo di sicuro gli avrebbe fatto molto piacere”. Anche La Camera Penale di, con la presidente Serena Caputo, rammenta il suo impegno sul campo quando esercitava le funzioni di sostituto procuratore a: “Un magistrato rigoroso e operativo.