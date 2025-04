Ilfattoquotidiano.it - Addio al maestro Roberto De Simone, dal San Carlo alla Scala una vita per la musica e il teatro tra innovazione e tradizione

Un figlio di Napoli, il cui talentole e registico aveva ha varcato i palcoscenici dei teatri ed è entrato nei libri di storia della. È morto all’età di 91 anniDe, figura cardine della cultura italiana del Novecento: compositore, musicologo, regista teatrale, già direttore del Conservatorio di Napoli per 5 anni fino al 2000 e delSandal 1983 al 1987, fondatore nel ’67 della ‘Nuova Compagnia di Canto Popolare’. A lui si deve la rinascita e il rinnovamento dellapopolare campana, portata su palcoscenici internazionali con una forza poetica che ha saputo fondere.Nato a Napoli il 25 agosto 1933, Desi diploma in pianoforte e composizione al Conservatorio della sua città. Dopo gli esordi come clavicembalista, si avvicina prestoricerca filologica e antropologica sulle feste popolari e sullacolta campana del Settecento, diventando anche docente di Storia dellaall’Accademia di Belle Arti negli anni ’70.