Quotidiano.net - Addio a Roberto De Simone, maestro della musica napoletana, morto a 91 anni

E'ieri sera nella sua casa di Napoli ilDe. Il noto musicista, compositore, regista e studioso delle tradizioni popolari, aveva 91e da poche settimane era stato dimesso dall'ospedale dove era stato ricoverato per alcuni problemi di salute. Il decesso è arrivato quando erano da poco passate le 21. Con ilc'erano, tra gli altri, la sorella Giovanna e il nipote Alessandro. In corso di allestimento i funerali che, in attesa di conferme da partefamiglia, dovrebbero tenersi nella giornata di mercoledì.