Addio a Roberto De Simone il maestro che ha reinventato la tradizione

Si è spento a 91 anni, nella sua casa di via Foria a Napoli, ilDe, figura centrale e irripetibile della cultura italiana. Dopo una lunga malattia, Deè morto domenica sera alle 21.30, assistito dal nipote Alessandro De. Poche settimane fa era stato dimesso dall’ospedale, ma le sue condizioni sono peggiorate rapidamente. Sabato sera aveva cenato, era lucido. Domenica si è addormentato per non svegliarsi più. Inutili i tentativi del 118.Musicologo, compositore, regista teatrale, innovatore, Deha lasciato un segno profondo nel modo di intendere il teatro musicale e lapopolare. Fondatore de “La Nuova Compagnia di Canto Popolare”, è stato l’artefice di un recupero colto e visionario della musica popolare meridionale, portandola alla dignità delle grandi arti.