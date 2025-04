Thesocialpost.it - Addio a Jorge Bolaño: il guerriero colombiano che ha lasciato il segno nel calcio italiano

Leggi su Thesocialpost.it

Il mondo delpiange la scomparsa di, ex centrocampista, morto improvvisamente a Cúcuta all’età di 47 anni a causa di un infarto. Un decesso che scuote profondamente l’ambiente sportivo, in particolare quello, dove l’atleta avevaun ricordo vivo e affettuoso.ha scritto alcune delle pagine più intense della sua carriera nel Parma, squadra in cui ha militato in tre diversi momenti tra il 1999 e il 2007, totalizzando 128 presenze ufficiali. Con i ducali ha conquistato due trofei: la Supercoppa Italiana nel 1999 e la Coppa Italia nel 2002, contribuendo con la sua proverbiale grinta e un temperamento che lo hanno reso beniamino della tifoseria.Dopo l’esperienza in Emilia, ha proseguito la carriera in Italia con il Modena, dove ha giocato dal 2007 al 2009, collezionando ulteriori presenze significative nel campionato cadetto.