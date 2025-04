Sport.quotidiano.net - Addio a Jorge Bolaño: il calcio piange l'ex centrocampista di Parma e Sampdoria

La comunità calcistica internazionale è in lutto per la scomparsa diEladioCorrea, excolombiano noto per le sue prestazioni con le maglie di, Lecce e Modena.è deceduto all'età di 47 anni a causa di un arresto cardiaco mentre partecipava a una festa familiare nella città di Cúcuta, in Colombia. Carriera in Colombia Nato il 28 aprile 1977 a Santa Marta,ha iniziato la sua carriera professionistica con l'Atlético Junior nel 1993. Durante il suo periodo con il club, ha contribuito significativamente alla conquista di due titoli nazionali nel 1993 e nel 1995, giocando al fianco di leggende come Carlos Valderrama. L'avventura italiana Nel 1999,si trasferì in Italia per unirsi al, dove rimase per sette stagioni. Con i ducali, collezionò 84 presenze e vinse una Coppa Italia nella stagione 2001-2002.